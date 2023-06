Diego Aguirre criticó al fútbol paraguayo y al reglamento Sub 18

El director técnico uruguayo, Diego Aguirre, charló este miércoles con el Cardinal Deportivo, un día después de la victoria de Olimpia ante Melgar, que le aseguró el primer puesto del grupo H al Decano. En un apartado de la nota, el estratega soltó un crítica hacia el fútbol paraguayo.

“Una cosa que veo que tienen que mejorar en la competencia local, porque internacionalmente no pasa, es la pérdida de tiempo. El no salir a ganar, sino a destruir, el tirar la pelota para afuera y que demore tres minutos. El juego es muy cortado y tampoco se adicionan los minutos que se deberían. Creo que eso no está bueno y se tendría que mejorar”.

A su vez, Aguirre dijo que no está de acuerdo con el reglamento del Sub 18 que empezará a regir en el Torneo Clausura. Cada equipo deberá introducir a un juvenil y completar un saldo de 800 minutos en total.

“No estoy de acuerdo, se está forzando algo. Si el juvenil ganó por mérito propio está bien, que sea obligatorio yo no lo comparto”.

“El juvenil al que apostamos es Hernán Cano, después va a tener que demostrar y sostenerlo. Hay otros chicos que estamos viendo”, sentenció.