“Se rompió algo entre jugadores y...”: Diego Aguirre y su salida de Olimpia

Diego Aguirre fue destituido de Olimpia el jueves 20 de julio, un día después de la vergonzosa derrota y eliminación de la Copa Paraguay 2023 contra un rival de la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo, y a puertas de la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Flamengo. El DT dejó el cargo y asumió inmediatamente Francisco Arce.

Este miércoles, casi luego de una semana, Aguirre rompió el silencio en una radio de Uruguay y reveló cómo fue la salida del Decano. “Tuvimos que salir en un momento en que se rompió algo entre los jugadores más grandes y los dirigentes del club. Justo estuvo la derrota por Copa Paraguay con San Lorenzo”, expresó el charrúa, que había reemplazado a Julio César Cáceres.

Diego Aguirre no alcanzó la serie Olimpia vs. Flamengo

Aguirre habló de las diferencias entre el plantel y los directivos del club por las deudas de los premios de la competencia continental. En la víspera del debut en el torneo Clausura 2023, los jugadores habían decidio no concentrar como medida de protesta. Posteriormente, perdieron 2-1 contra Tacuary, ubicado en zona de descenso, y acrecentaron la crisis.

El oriental de 57 años, que tuvo un alentador estreno superando 2-1 a Libertad en Para Uno el 19 de marzo, lamentó no poder dirigir la llave de los 16 mejores del certamen internacional. “Estábamos todos enfocados en la Libertadores como gran objetivo. Nos queda la bronca de no poder llegar a esa llave con Flamengo”, finalizó el estratega al programa 100% Deporte de Sport 890 AM.