La figura que recupera Jorge Sampaoli para enfrentar a Olimpia

Flamengo vive en la tensa calma después del escándalo en el vestuario con la agresión del preparador físico Pablo Fernández a Pedro poco después de la victoria 2-1 sobre Atlético Mineiro por la jornada 17 de la Serie A de Brasil. A puertas del partido contra Olimpia, el ambiente parece mejorar: el plantel activó esta mañana y recuperó a dos jugadores, ausentes en la sesión del lunes.

El entrenamiento de este martes en el Ninho do Urubu tuvo la vuelta de Pedro como también de David Luiz. El zaguero central superó una lesión en la rodilla y está a disposición de Sampaoli para recibir el jueves 3 de agosto, a las 20:00, al Decano por la Copa Libertadores. El ex Chelsea no juega desde la victoria 2-0 sobre Gremio de Porto Alegre, hace una semana, por la Copa de Brasil.

David Luiz, a disposición para medir a Olimpia

“El entrenamiento de Flamengo tuvo novedades la mañana de este martes. Además de la reincorporación de Pedro, tras la ausencia el día anterior, el defensa David Luiz retomó el trabajo de campo. Está disponible para Jorge Sampaoli para el partido contra Olimpia”, informa Globoesporte sobre el retorno de David Luiz, quien es titular en la defensa del Mengão.

