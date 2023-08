Francisco Arce y ¿podrá estar Richard Ortiz ante Fluminense?

Olimpia tiene tres días para preparar el partido más importante de la temporada: la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense. El Decano, que perdió 2-0 en la ida con los goles de André y Germán Cano, está obligado a remontar con el fin de avanzar a las semifinales y medir a Internacional de Porto Alegre o Bolívar de La Paz.

A muy poco del encuentro, la única duda que tiene el entrenador Francisco Arce es Richard Ortiz, quien había sufrido una molestia muscular en la entrada en calor del juego de ida. El capitán es una pieza fundamental del equipo y tanto el cuerpo médico y cuerpo técnico, están a la expectativa de que el experimentado mediocampista pueda llegar a la revancha.

Richard Ortiz: sin lesión, pero con sobrecarga muscular

El domingo, posterior al triunfo 1-0 sobre Sportivo Luqueño por la octava jornada del torneo Clasuura 2023 del fútbol paraguayo, el DT hizo referencia a Ortiz sin confirmar ni descartar la presencia del volante. La buena noticia es que los estudios determinaron que el jugador no sufrió ninguna lesión y que al ausencia en el primer duelo fue a causa de una sobrecarga.

“Richard confiamos que sí a pesar de que los tiempos van a quedar encima, los días que tiene en cuanto a reposo y poder participar de algún entrenamiento para ser tenido en cuenta. Confiamos en que pueda llegar”, señaló Arce, quien insitió en que Ortiz no tiene ninguna rotura. “Tiene una sobrecarga, pero no tiene lesión”, agregó el entrenador.

Olimpia, a la espera de Richard Ortiz vs. Fluminense

“Le hicieron los exámenes, pero no tiene lesión, no se rompió, no se estiró, no tienen ninguna lesión”, finalizó el estratega, que aguardará por el ex Toluca hasta el día del partido. Si está en condiciones, arrancaría de titular, pero sino, por la exigencia que tendrá el cotejo, quedaría al margen, arrancando entre los suplentes o definitivamente fuera del choque.