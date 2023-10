La dura crítica del Loco González a los jugadores de Olimpia: “Ganan plata y no les importa la camiseta”

Gabriel González es voz autorizada en Olimpia. Campeón internacional e histórico del Decano. Este martes, en el aniversario 33 de la segunda consagración del Rey de Copas en la Copa Libertadores el exjugador fue muy crítico con los jugadores del Franjeado, que no pelea por ningún título en la temporada 2023, que suma 4 partidos sin ganar y sin marcar.

“Los jugadores de ahora están aburguesados. Ganan mucha plata y no les importa la camiseta. Antes perdías con Olimpia y sentías vergüenza de salir a la calle”, expresó el Loco al Cardinal Deportivo. González fue campeón de América en 1990 y también conquistó la Supercopa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ambas ese mismo año.

“Si yo soy el presidente, les voy a dar por rendimiento”, agregó sobre el salario que pagaría, siendo presidente del club, a los futbolistas. “Yo hace veintidós años me dejé del fútbol, pero hasta hoy día me cuido porque no quiero que me señalen con el dedo”, finalizó González, quien también celebró siete títulos de Liga y un Torneo República (1992).