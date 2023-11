Olimpia recibió dos ofertas por Mateo Gamarra y respondió...

Mateo Gamarra es uno de los dos jugadores en la vidriera de transferencias de Olimpia. Y el club ya recibió dos ofertas por el zaguero central de 23 años, reveló el tesorero del Decano al Cardinal Deportivo. Según Rodrigo Nogues, la institución respondió y envío una contrapropuesta a los interesados. “Tienen que ser ofertas que justifiquen su venta”, aseguró.

Gamarra fue uno de los pilares del Franjeado en este 2023. A falta de una fecha para finalizar el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo (viernes vs. General Caballero), el ex Independiente de Campo Grande y 12 de Octubre de Itauguá disputó 44 partidos en la temporada, anotando 3 goles: 2 en certámenes de Liga y 1 en Copa Libertadores (3-0 vs. Atlético Nacional).