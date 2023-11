Jorge Recalde: “Me molestó que Miguel Cardona no tuvo palabra”

Jorge Recalde fue uno de los jugadores que dejó Olimpia en diciembre de 2022. En el caso del mediapunta, el Decano rescindió el vínculo, que era hasta el 2024. El miércoles, el atacante fue hasta La Huerta para observar Tacuary vs. Libertad y en el entretiempo del partido, habló con los medios y criticó a Miguel Cardona, el presidente del Franjeado.

“Lo de Olimpia no quiero hablar mucho, estamos viendo qué hacer con eso. Tenía cinco años de contrato, de los cuales solo estuve tres y los otros me rescindieron”, comenzó el ex Rey de Copas, que finalizó la temporada en Newell’s, en el que disputó 49 partidos, marcando 8 goles, entre la Liga Profesional, la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Recalde reveló que Cardona no tuvo palabra cuando habían acordado cumplir el contrato o en todo caso, dejar la institución en buenos términos. “Me molestó que el presidente no tuvo palabra. Nosotros tuvimos una conversación. Yo podía salir libre de Olimpia, donde me debían siete meses y no quise porque no iba con mi persona. Tenia la chance de ir a Vasco y no se dio”, lanzó.

Jorge Recalde: “Le pedí no salir mal de Olimpia”

“Me fui a su casa, me reuní y le pedí no salir mal del club por la primera experiencia que tuve. No cumplió y se dieron las cosas así”, lamentó Recalde, quien había partido del Gumarelo después de estar separado junto a Ángel Cardozo Lucena y Juan Manuel Salgueiro. Los tres activaban en el Centro de Alto Rendimiento de Luque, mientras el plantel, en Tuyucuá.

¿Jorge Recalde demandará a Olimpia por deuda?

Recalde mencionó que si debe demandar a Olimpia “lo veré con mi familia”. “Si tengo que hacerlo, los últimos en enterarse serían los medios. De cinco años de contrato, estuve tres. Me avisaron el 27 de diciembre, me entere primero por mi representante. Yo creo que salí como un caballero, nunca sali a hablar, no me gustan los problemas, no soy muy mediático tampoco”, finalizó.