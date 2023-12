La emotiva despedida de Sergio Otálvaro de Olimpia

Sergio Otálvaro, cuya salida de Olimpia fue anunciada hace un par de semanas, se despidió oficialmente del club este lunes, tras la finalización de la temporada 2023. El colombiano escribió un extenso y emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram (@sergiootalvaro).

La despedida de Otálvaro: “Gratitud”

“Hago este resumen con el RESPETO y el CARIÑO que merecen todos y por supuesto la humildad y el agradecimiento que me corresponde como ser humano y profesional.

Quiero empezar agradeciendo a TODOS y cada una de las personas que hicieron o hacen parte del GLORIOSO CLUB OLIMPIA.

En cuanto a mi salida, (lo cual era consciente de que iba a llegar en algún momento), respeté a cabalidad hasta mi último día en la institución.

Con mi llegada al club en el año 2017, prometí defender estos colores con profesionalismo, responsabilidad, respeto, amor y mucho sentido de pertenencia tal como lo exige la historia.

Dejar un LEGADO, dejar esta camiseta y al club en lo más alto y en un mejor lugar era uno de mis objetivos y creo que lo conseguí durante estos 7 años , (solo quedó pendiente ganar algo internacional).

Nunca busqué reconocimiento, PERO SÍ QUISE CONVERTIRME EN UNA PERSONA DE VALOR y eso es algo por lo cual me siento y me sentiré muy orgulloso toda la vida…”DEJAMOS HUELLA SIN PISAR A NADIE”.

Ser aceptado, querido y respetado por muchos, inclusive por fanáticos de otros equipos ha sido uno de mis mejores logros a lo largo de mi carrera, eso demuestra que siempre trabajé con HONESTIDAD ¡VALOR INTACHABLE QUE APRENDÍ DE MAMÁ! Confieso que en este último párrafo se me salió una lágrima por lo valioso que es para mí...

Llegó el momento de despedirme, pero por sobre todo dar las gracias a todo un país de gente maravillosa y amable que me hicieron sentir al igual que a mi familia como uno más de ustedes, me voy con la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido, no sé si como jugador, pero sí como persona.

Llegué como un jugador más, y hoy puedo decir que me voy con un SENTIMIENTO muy grande por estos colores.

AL FINAL, LA GLORIA TIENE MEMORIA, HASTA PRONTO Y ¡MUCHAS GRACIAS!

-Sergio Otalvaro”.

Los títulos de Sergio Otálvaro en Olimpia

El colombiano de 36 años cierra su ciclo en el Franjeado después de siete temporadas, en las que conquistó ocho títulos: Torneo Apertura y Clausura 2018, Apertura y Clausura 2019, Clausura 2020, Clausura 2022, Copa Paraguay 2021 y Supercopa 2021.