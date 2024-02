“En diciembre ya me voy”: el descargo de Derlis González a un hincha de Olimpia

Derlis González sufrió una lesión muscular y estará fuera de las canchas por un mes. El delantero no disputará el superclásico y estaría descartado de la Primera Fase de la Copa Sudamericana. Los estudios realizados el lunes determinaron que el jugador tiene un desgarro de 11 milímetros, motivo por el cual ni siquiera terminó el primero del empate 1-1 con General Caballero.

La nueva dolencia generó la reacción de los hinchas de Olimpia en las redes. Entra las críticas, una molestó a González, quien no dudó en contestar. “Una locura el dineral que está pagando Olimpia por un jugador que no está rindiendo más. Con esa plata se puede traer dos a tres refuerzos más, un creador por lo menos. Derlis González terminó tu ciclo papá, gracias”, escribió @alex_vargas9.

“Tranquilo fenómeno que en diciembre ya me voy”

Derlis González respondió y la frase que utilizó sorprendió a muchos. El ex Santos de Brasil anunció que dejará el Decano a final de temporada. “Tranquilo fenómeno que en diciembre ya me voy”, escribió el ofensivo de 29 años, que desde la fractura en la tibia, en la primera parte de 2023, no recuperó el nivel. Es más, en diciembre había reconocido en ABCTV que apuró el regreso.