La mamá de Derlis salió al cruce de la dura crítica de un hincha

Derlis González sufrió una nueva lesión y generó el malestar de algunos hinchas, que no tardaron en criticar al atacante. El atacante de Olimpia tiene una rotura fibrilar de 11 milímetros y está descartado para el superclásico del fútbol paraguayo como también, por el tiempo de recuperación, que sería de un mes, de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana.

El comento de un aficionado en Instagram provocó la reacción de Derlis, quien respondió al mismo con la frase “Tranquilo fenómeno que en diciembre ya me voy”. Pero el jugador no fue el único en contestar al fanático del Decano, que entre otras palabras, escribió que es “una locura el dineral que está pagando Olimpia por un jugador que no está rindiendo más”.

“El esfuerzo que hace para salir adelante”

También en las redes sociales, la madre de Derlis González citó el tuit de una cuenta partidaria al Franjeado, que hacía referencia a la contestación del futbolista de 29 años. “Solo la familia sabemos el esfuerzo inmenso que él hace por seguir adelante a pesar de las criticas y maldiciones que recibe de algunos que ni siquiera saben lo que siente él”, señaló.

“Bendiciones para todos los que le apoyan y también a los que le maldicen”, finalizó Zuni Galeano en X (ex Twitter). La publicación, realizada a las 19:43 del lunes 12 de febrero, tiene más de 190 comentarios, más de 80 retuits y más de 680 Me gusta. González no es la única baja para enfrentar a Cerro Porteño, el sábado a las 18:15, en el estadio Defensores del Chaco.

