Rodrigo Nogués: “Acá no hay ningún plan de cambiar técnico”

Rodrigo Nogués lanzó duras críticas al plantel y respaldó al técnico Martín Palermo. El presidente de Olimpia descartó la posibilidad de cambiar técnico a pesar de la derrota 1-0 contra Sportivo Ameliano y haber quedado muy lejos de pelear con Libertad y Cerro Porteño por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo.

“Acá no hay ningún plan de cambiar de técnico, ni en lo más lejano”, expresó el presidente del Decano a ABC Cardinal. “Vamos a hacer un análisis puertas adentro de lo que falta, de lo que tenemos que hacer. Palermo y yo hablamos todos los días. Tenemos una relación muy buena, comparte mucho su trabajo con nosotros”, añadió.

“Olimpia nunca puede bajarse de ningún torneo”

A pesar de estar a 7 puntos de la cima, Nogués no baja los brazos por el título. “Olimpia, mientras tenga chances, nunca puede bajarse de ningún torneo”, señaló. “Tenemos equipo para pelear, no pasa por reforzar o no. Tenemos que cambiar el chip y que estos jugadores puedan dar lo que pueden dar, que es mucho más que esto”, terminó.