“No tuvimos alma, no tuvimos sangre y fue una vergüenza, un papelón”

Rodrigo Nogués criticó al plantel por la vergonzosa imagen en la derrota 1-0 contra Sportivo Ameliano en la despedida de Para Uno. El presidente de Olimpia apuntó contra los jugadores y disparó: “Podemos perder, pero la forma es el tema. No tuvimos alma, no tuvimos sangre. Fue una vergüenza, un papelón. Le pido disculpas a la gente”, expresó al Cardinal Deportivo.

Nogués desmintió que haya bajado al vestuario después del partido a recriminar a los futbolistas. “No bajé al vestuario después del partido, no tenía muchas ganas. Pero voy a hablar con el plantel”, aseguró el titular. “Como pocas veces, anoche se vivió una gran fiesta. Debió ser una motivación para los jugadores, pero no fue así”, continuó a la 730 AM.

Olimpia no cambiará a Martín Palermo

Rodrigo Nogués descartó la posibilidad de destituir a Martín Palermo. ”Acá no hay ningún plan de cambiar de técnico, ni en lo más lejano”, aseguró el presidente. “Vamos a hacer un análisis puertas adentro de lo que falta, de lo que tenemos que hacer. Palermo y yo hablamos todos los días. Tenemos una relación muy buena, comparte mucho su trabajo con nosotros”, finalizó.