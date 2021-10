“Tengo un partido importante acá”, así rechazó Espínola a la selección

Vestir la camiseta y defender los colores de la selección nacional es el deseo de miles de futbolistas. Pero hay excepciones y una de ellas es Juan Espínola, quien abiertamente, sin la excusa de “motivos personales” como Lorenzo Melgarejo, rechazó la convocatoria de Eduardo Berizzo para las Eliminatorias Sudamericanas. Antes de integrar el plantel para los partidos contra Argentina, Chile y Bolivia, el arquero de 26 años prefirió disputar la Copa Argentina con Godoy Cruz de Mendoza.

“Estoy pasando un muy buen momento y lo estoy aprovechando al máximo. Tengo la confianza de mis compañeros, el cuerpo técnico y la dirigencia. Eso me pone contento como siempre me tiene en cuenta la selección, justamente me llegó la convocatoria, pero no voy porque tengo un partido importante acá. Cada día trabajo para ser mejor y ayudar al equipo”, fueron las palabras de Espínola, exNacional, al programa mendozino Dos de Punta (FM 90.1).

El “partido importante” de Espínola es este miércoles contra Tigre, que milita en la B Nacional, por los cuartos del certamen nacional argentino. “El partido va a ser muy complicado porque Tigre también tiene jugadores muy buenos con los pies, tenemos que entrar concentrados y dejar el cien por ciento cada uno de nosotros para poder sacar este partido porque no será fácil”, agregó el guardameta con relación al lance que antepuso a la Albirroja.