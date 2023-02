Paraguay deberá ganar y esperar la ayuda del local

La selección paraguaya Sub 20 no pudo con Uruguay en la penúltima fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20. Fue victoria de los celestes por 1-0 que deja al equipo de Aldo Bobadilla en el último lugar con la imperiosa necesidad de ganarle a Ecuador y esperar la ayuda de Colombia que no debe perder ante Venezuela. Los albirrojos no jugaron mal, pero no fueron efectivos frente al arco. El arco fue un golazo de tiro libre de Luciano Rodríguez.