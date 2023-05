“Su ídolo era Salvador Cabañas”: Diego González, la figura emergente de la Lazio

El paraguayo Diego González fue convocado este viernes por Maurizio Sarri al primer equipo de la Lazio de Italia, de cara al duelo ante el Lecce por la jornada 35 de la Serie A .

Luego de una extraordinaria campaña en la categoría Primavera 2, en la que González marcó 9 goles y consiguió el ascenso al Primavera 1, por fin se abrió la oportunidad en el primer equipo. Luis González, padre de Diego, charló con el Cardinal Deportivo este viernes.

Lea más: Los enfrentamientos entre Facundo Sava y Diego Aguirre: ¿quién ganó más?

“Él (Diego) me dijo ‘papá yo voy a aprovechar y voy a marcar muchos goles, no voy a desaprovechar la oportunidad’. Tiene una mentalidad muy positiva”, señaló don Luis, que también contó que el chico de 20 años estuvo muy triste tras la eliminación de Paraguay en el Sudamericano Sub 20.

“Su ídolo era Ronaldinho. Acá en el plano local siempre dijo que le gustaba Salvador Cabañas, su ídolo. Siempre entraba en el celular a observar sus videos y decía que sabía jugar”, expresó.

El Biancocelesti enfrentará esta tarde al Lecce, desde las 14:45, en el estadio Olímpico de Roma, con Diego González en la banca.