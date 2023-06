Guillermo y la lista de Paraguay para el amistoso ante Nicaragua

Guillermo Barros Schelotto reveló la nómina de citados para el amistoso de la selección paraguaya en la Fecha FIFA de junio. Como en la ventana anterior, la Albirroja solo disputará un partido: será contra Nicaragua, el domingo 18 (Día del Padre) a las 10:30, en el Defensores del Chaco. La lista del entrenador argentino tiene sorpresas: los laterales Juan Cáceres y Alexis Cantero.

Además Cáceres, quien milita en Lanús de Argentina, y Cantero, quien juga en Guaraní, otra novedad es Álvaro Campuzano, volante de Libertad. Los tres futbolistas fueron citados por primera vez al combinado nacional. Por su lado, están ausentes Antonio Sanabria del Torino, Blas Riveros del Brøndby IF, Santiago Arzamendia del Cádiz y los hermanos Ángel y Óscar Romero.

Barros Schelotto y la ausencia de Antonio Sanabria

“Respecto a Tonny Sanabria, ya lo dije más de una vez. Siempre consideramos tres cosas: el nivel del jugador, sus ganas de venir y que, cuando venga, con actitud que muestre que por esta camiseta está preparado para matar”, empezó el mellizo, que desmintió un malestar con el futbolista, que con 12 goles en la Serie A de Italia, registró su mejor temporada en Europa.

“Dentro de todas esas cosas consideramos a Tonny Sanabria, per nos decidimos por otros jugadores (…) Hablé con Tonny Sanabria, se lo expliqué y espero que esta sea la última vez que tenga que hablar sobre un jugador que no está. Cuando vamos al Mundial, vamos todos y no vamos todos peleados”, puntualizó Barros Schelotto sobre la baja de Sanabria.

Los convocados de la selección paraguaya