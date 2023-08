El DT de Brighton: “Estaremos sin Julio durante mucho tiempo”

Roberto De Zerbi confirmó este viernes la baja por un extenso período de Julio Enciso a causa de una lesión. El entrenador italiano es la primera voz oficial del Brighton en hacer referencia al caso del paraguayo, que estará fuera de las canchas por unos cuatro meses. Es decir, por el resto de la temporada, una malísima noticia para las Gaviotas y la selección paraguaya.

Lea más: Confirmado: Julio Enciso sufrió una lesión de menisco

“Estaremos sin Julio durante mucho tiempo. Desafortunadamente, esto puede pasar en el fútbol”, expresó De Zerbi en la conferencia previa al partido contra el West Ham por la tercer fecha de la Premier League (sábado 26 a las 12:30). “Lo siento por él porque estaba jugando muy bien, es una pena”, agregó el entrenador italiano sobre Enciso.

Julio Enciso, fuera de los combos mundialistas

El ex Libertad no solo estará fuera de la mitad de la temporada 2023-2024 del fútbol inglés y de la fase de grupos de la Europa League sino que también, no disputará ninguno de los cuatro partidos de la Albirroja en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026. El atacante está al margen de los dos combos del año.

Enciso: lesión de menisco y 4 meses de baja

Enciso tuvo una lesión en el menisco de la rodilla y fue operado el jueves. “Me dijo que estará como cuatro meses de baja. Un pequeño movimiento le produjo una lesión meniscal. Hablé con él y me dijo ‘solito doc’. Está afectado Julio, a pesar de que lo agarré recuperándose de la anestesia, lo escuché un poco afectado”, expresó al Cardinal Deportivo, el médico Osvaldo Insfrán.

Las asistencias del Julio Enciso en la victoria de Brighton