Adam Bareiro: “Vengo para aportar con buenas expectativas”

Adam Bareiro fue llamado por segunda vez a la selección paraguaya, pero es la primera con el fin de disputar un partido. El atacante es una de las novedades en la nómina de Daniel Garnero y también, uno de los primeros en aterrizar en suelo guaraní para iniciar desde este lunes los trabajos con miras a los encuentros contra Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Muy contento de estar de vuelta en mi país, es algo muy lindo. Aprovechar la oportunidad que se me está dando para jugar para la selección paraguaya. Se me cumple un sueño de chico, es mi segundo llamado a la selección pero hoy estoy más maduro, con mucho aprendizaje y espero aportar a la selección”, expresó Bareiro en exclusiva con ABC TV.

Aunque todavía no conversó con el entrenador de la Albirroja, Bareiro aseguró que está preparado para arrancar de titular contra la Albiceleste en el Monumental. “Vengo a aportar con muchas buenas expectativas. No tuve todavía la oportunidad de hablar con Garnero, pero si me toca estar desde el arranque voy a dar todo de mí”, señaló el atacante de San Lorenzo de Almagro.

¿Cuándo fue la primera vez de Bareiro en la selección?

Adam Bareiro había integrado una lista realizada por Eduardo Berizzo durante la pandemia del coronavirus con el propósito de entrenar al servicio del seleccionado en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE), en Ypané, cuando las ligas en Sudamérica estaban paralizadas a causa del covid-19. Desde entonces, no había sido tenido en cuenta por ningún DT.