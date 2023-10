Los 3 ausentes en la primera práctica de la selección paraguaya

La selección paraguaya activó el lunes con 25 de los 28 convocados por Daniel Garnero para el segundo combo de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026. La Albirroja, que suma 1 punto en el certamen, visitará a Argentina en Buenos Aires (jueves 12 a las 20:00) y recibirá a Bolivia en Asunción (martes 17 a las 19:30).

De la primera movilización de la era Garnero, quien reemplaza a Guillermo Barros Schelotto, no formaron parte Fabián Balbuena, Alejandro Romero Gamarra y Omar Alderete. Los tres futbolistas jugaron el domingo en sus respectivas ligas: el ex Libertad jugó con Dinamo Moscú en Rusia, el ex Huracán con Al-Ain en Emiratos Árabes y el ex Cerro Porteño con Getafe en España.

El segundo entrenamiento, este martes a las 18:00

Los tres jugadores ya formarán parte de la práctica de este martes, en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE), en la ciudad de Ypané. De esta manera, Garnero contará con el grupo completo y comenzará a perfilar la formación para enfrentar a la Albiceleste de Lionel Messi en el Más Monumental, estadio al que el combinado nacional regresará después de 14 años.

