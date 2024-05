Copa América 2024: Conmebol aumentó la lista a 26 jugadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol aumentó el número de convocados en la lista de buena fe de las selecciones en la Copa América Estados Unidos 2024. El limite pasó de 23 a 26 futbolistas, comunicó el organismo en las redes sociales. De esta manera, el entrenador Daniel Garnero podrá elegir a 3 jugadores más para presentar la nómina de la selección paraguaya.

Lea más: Vídeo: El gol de Gustavo Gómez en el triunfo 2-1 del Palmeiras

“Cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe para la competición continental”, anunció la Conmebol. “El número máximo de integrantes de la delegación en la banca de suplentes en días de partidos seguirá siendo de 23 miembros entre jugadores y cuerpo técnico de la delegación”, explicó la entidad.

Copa América 2024: 26 jugadores y 50 en la delegación

“La decisión es que cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores (en la lista de buena fe), manteniendo un total de 50 personas en la delegación que son cubiertos por la organización del evento (acomodación, alimentación, transporte etc. de acuerdo con el régimen financiero y premiación previstos en el Capítulo 17 del Reglamento de la Competición)”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Copa América 2024: El fixture de partidos de Paraguay

Paraguay compone el Grupo D de la Copa América 2024 y debutará ante Colombia, el 24 de junio, en el NRG Stadium, en Houston. Posteriormente, enfrentará a Brasil el 28 del mismo mes y cerrará la llave con Costa Rica, el 2 de julio. Antes de disputar el certamen, la Albirroja tendrá tres amistosos: vs. Perú el 07/06; vs. Chile el 11/06 y vs. Panamá el 16/06.