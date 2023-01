Hugo Benítez, uno de los mejores del supercampeón

“El profesor nos dijo como juegan ellos y nos salió todo bien. Ortellado tiene buenas condiciones y es joven, además de como entra en los partidos. Tengo 23 años, hice las inferiores en Libertad y Cerro Porteño”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal sobre el juego de anoche y su compañero de zaga, el argentino Franco Ortellado.

Fue consultado por la jugada en la que Olimpia pidió penal a Iván Torres. “Yo le dije al árbitro que primero toque la pelota y después le toque a Iván Torres, el me dijo que también vio eso y le explicó a los jugadores de Olimpia. No fue penal. Pensé que iba a pitar el penal en la jugada de Derlis con Martinich en el segundo tiempo”.

Estuvo en Libertad y después de una pausa fue a Cerro Porteño. “Cuando estaba en Libertad, Roberto Paredes me decía que me faltaba un poco más de altura. Quedé libre de Libertad y me fui a Buenos Aires, mi mamá me insistió para seguir jugando y de ahí vine a Cerro Porteño”, contó.

Volvió a hablar de su compañero de zaga y las jugadas donde salvó a su equipo en el segundo tiempo. “Ortellado es zurdo y por eso juego a la derecha. Por suerte Ortellado estaba sobre la raya para sacar la pelota en la jugada de Paiva y también en la pelota que pegó en el palo, yo ya no alcanzaba, solo miraba”, concluyó.