“Tendría que jugar en Wembley”: el vicepresidente de Luqueño ante crítica de Garnero al Feliciano Cáceres

Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Sportivo Luqueño, le respondió este martes al entrenador de Libertad, Daniel Garnero, quien criticó ayer el estado del gramado del Feliciano Cáceres en el duelo ante Libertad por la fecha 14 del Torneo Apertura 2023.

“No sabíamos que la cancha sería otro rival más. Lamentablemente el pasto es muy alto, disparejo. Si no hubiese ganado me hubieran dicho ‘que llorón’. Lo digo ganando y el que pierde es el juego. La cancha puede estar mucho mejor, Tienen un estadio bárbaro e hicieron reformas en el vestuario muy buenas”, había expresado Garnero, en la conferencia post partido.

Por su parte, el directivo auriazul no se guardó nada en charla con el Cardinal Deportivo y expresó: “Tendría que jugar en Wembley el profe. El césped del Feliciano Cáceres es uno de los mejores, si está un poco golpeadito por las continuas lluvias”. “Es una excusa muy... Luqueño futbolísticamente fue muy superior a Libertad, que tuvo suerte en una jugada con uno de nuestros mejores jugadores (Pablo Aguilar)”, añadió.

Críticas hacia la policía y los hinchas de Libertad

En un apartado de la nota, Juan Darío Cáceres habló sobre el hecho que volvieron a protagonizar las barras del Auriazul -suspendidas por ocho meses- en las adyacencias del estadio, criticando la cantidad de efectivos policiales.

“La barra no estuvo presente. ¿Qué podemos hacer nosotros si la policía no ve, no saca?. Era muy escandalosa la cantidad de policías que había en la cancha, parecía que estábamos en una guerra. Tiene que ser más recatado todo esto, prohibirle a las barras y no llenar el estadio de policías”.

Sobre el hecho que desembocó en el enfrentamiento de las barras con la policía, el vicepresidente señaló a los hinchas de Libertad. “Se acercaron a la preferencia, ellos sabían que estábamos con problemas y comenzaron a burlarse de la gente”, aseveró.