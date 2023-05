Tacuary y un penoso registro que comparte con Peñarol

Tacuary está eliminado de toda posibilidad de disputar los octavos de final o los playoffs (vs. un tercero de la Copa Libertadores) de la Copa Sudamericana. El Gigante de Barrio Jara, que revivió en la pelea por un cupo de clasificación después de superar 3-1 a Oriente Petrolero en la ronda anterior, perdió 4-0 contra Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha de la fase de grupos.

La goleada que sufrió el conjunto de Iván Almeida también igualó la negativa marca de un grande del continente que disputa el certamen. El “Tacua” comparte con Peñarol la cantidad de goles recibidos en cuatro partidos de la fase de grupos: el Carbonero, el más ganador de Uruguay, pentacampeón de América y tricampeón del mundo, también encajó ¡13 goles!

Los Manyas tienen una pésima campaña, que a diferencia de los de Barrio Jara, que suman un triunfo, perdieron todos sus compromisos en el cuadro principal: 4-1 vs. América Mineiro, 2-0 vs. Millonarios, 4-1 vs. Defensa y Justicia y 3-1 vs. Millonarios. Además de uruguayos y paraguayos, otros que recibieron hasta aquí 13 goles son Oriente Petrolero y Estudiantes de Mérida.

