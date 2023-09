Aldo Bobadilla es nuevo DT de Tacuary

El ex futbolista y actual entrenador, Aldo Bobadilla, asumirá la dirección técnica de Tacuary y será presentado en la tarde de este lunes, a las 16:00.

Bobadilla reemplazará a Iván Almeida, quien fue destituido tras la derrota 4-0 del sábado ante Libertad, sumando el cuarto partido sin ganar para el equipo de barrio Jara. Tacuary se encuentra actualmente en la séptima posición del torneo con 14 puntos y es el equipo más complicado con el descenso, ya que se ubica en la última posición de la tabla de promedios.

En un largo periodo en las divisiones menores de la selección paraguaya, Aldo Bobadilla ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, pero fracasó en los sudamericanos con la categoría Sub 17 y la Sub 20, que no clasificaron a la Copa del Mundo.