“Hamilton buscaba un nuevo desafío y un nuevo ambiente”

Lewis Hamilton a Ferrari para el 2025 es la noticia del año no solo en la Fórmula 1 sino que también, en el deporte. Tanto la escudería italiana como Mercedes oficializaron el jueves la decisión del británico. “Ha llegado antes de lo que me esperaba”, comentó este viernes Toto Wolff, el jefe del equipo alemán con base en Gran Bretaña.

“Cuando firmamos la renovación con Lewis (en agosto de 2023) optamos por un contrato a corto plazo y por ello esto no es una sorpresa, pero el momento de anunciarlo quizás sí”, agregó Wolff en una rueda de prensa telemática. “Realmente no sé por qué ha cambiado de opinión, porque durante el periodo de Navidad estábamos en la misma página”, continuó.

“Hamilton buscaba un nuevo desafío”

“Habrá que preguntar a Lewis Hamilton, pero es entendible, él buscaba un nuevo desafío, un nuevo ambiente y una última gran oportunidad con la que terminar su carrera”, reconoció Toto Wolff, quien, junto a Mercedes AMG Petronas Motorsport, deberá buscar reemplazante del siete veces campeón mundial de la categoría reina del automovilismo para el Mundial 2025.

¿Quién será el sustituto de Lewis Hamilton?

Con relación al sustituto de Hamilton, Wolff señaló que “primero vamos a concentrarnos en esta temporada”. “Tenemos dos excelentes pilotos y debemos desarrollar un coche más rápido que el del año pasado. No se habla suficiente de que George (Russel) tiene verdadero potencial para ser el líder del equipo. No habría querido a otro líder que no fuera él cuando Lewis se marchase”, aseguró.