José Meza es puntero

Por la quinta fecha del certamen, juego disputado el domingo, José Meza se impuso 5 a 3 a los “camioneros”.

Antes, 29 de Setiembre y 12 de Junio igualaron 1 a 1 y quedaron como escoltas del puntero.

Anoche se inició la sexta y penúltima ronda, con los partidos San Alfonso vs. Artemios FC y Atlético Zavala Cué vs. Varadero FC. Hoy juegan: José Meza vs. Unasur y Cerro Corá vs. 29 de Setiembre.

Fallece el Dr. Mayans

El Dr. José Mayans quien en vida fuera un gran referente del fútbol de salón, falleció anteayer.

El Dr. Mayans fue componente de la delegación campeona del mundo en Melbourne, Australia, así como en todas las selecciones paraguayas y de varios equipos de nuestro país. La FPFS se hizo eco de la triste partida del profesional médico, un gran colaborador de la entidad.