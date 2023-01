Rafa se despide de Australia

Abonado a las gestas épicas, como la remontada de hace un año para llevarse el trofeo, Rafa sucumbió esta vez al empuje del estadounidense Mackenzie McDonald, (65 del mundo), por 6-4, 6-4 y 7-5, sumando además una nueva lesión, la tercera consecutiva en un Grand Slam.

“No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo”, dijo después en una rueda de prensa donde se le vio abatido y con la voz a punto de quebrar.

Perseguido constantemente por lesiones, Nadal aseguró que quiere “seguir jugando a tenis” y que no quiere “dar un paso atrás”, pero “el vaso se va llenando y llega un momento que el agua puede salir por fuera”, agregó.

“Los últimos tres Grand Slams no he podido terminarlos en condiciones: dos roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera. Podemos venir aquí y poner buena cara y aceptar las cosas (...), pero uno tampoco tiene que engañarse”.

“Estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado, todo esto es una realidad. A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen, se tomarán las decisiones adecuadas porque lo que quiero es seguir jugando a tenis”, agregó.

Hacía siete años, precisamente desde que perdió en Melbourne contra su compatriota Fernando Verdasco en 2016, el ganador de 22 Grand Slams no se despedía tan temprano de uno de los cuatro grandes torneos.

El Abierto de Australia ya otorgó la primera sorpresa con la salida de Nadal, también se registraron otros resultados de la segunda ronda en Melbourne.

El griego Stefanos Tsitsipas venció a Rinky Hijikata de Australia por 6-3, 6-0 y 6-2. Además, Tallon Griekspoor (NED) doblegó a Botic van de Zandschulp (NED) por 6-4, 6-4 y 6-4.

Entre las damas Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a María Osorio (COL) 6-2, 6-3. Elena Rybakina (KAZ/N.22) a Kaja Juvan (SLO) 6-2, 6-1.

Vallejo cae en primera ronda

El tenista Daniel Vallejo (18) cayó ayer en la primera ronda del main draw del Challenger de España frente al ruso Alexei Vatutín por 2-0 (6-4 y 6-4). En cuanto al partido de dobles que comparte con el español Daniel Rincón, se postergó por la intensa lluvia en la jornada de ayer.