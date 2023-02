Fútbol playa: Dos nuevas etapas

<b>Etapa 4 del masculino</b>

Los grupos del certamen de fútbol playa en la rama varonil están divididos así:

Grupo A: Libertad, Sportivo Luqueño y Deportivo Luque;

Grupo B: Nacional, Villa Elisa y Presidente Hayes;

Grupo C: San Antonio, Deportivo Areguá y Atlético San Miguel;

Grupo D: San Bernardino FC, 13 de Junio y Garden Club Paraguayo.

Los juegos de hoy: 20:15 Libertad vs. Deportivo Luque (cancha auxiliar 3), Nacional vs. Presidente Hayes (cancha auxiliar 2), San Antonio vs. Atlético San Miguel (cancha auxiliar 1), 21:30 San Bernardino FC vs. Garden Club Paraguayo (cancha auxiliar 2).

Etapa 3 femenina

Los grupos de la Etapa 3 femenina son:

Grupo A: Deportivo Areguá, San José Fútbol Beach y 13 de Junio;

Grupo B: Olimpia, Génesis, Atlético San Miguel y Garden Club Paraguayo.

Los juegos de hoy: 19:00 Deportivo Areguá vs. San José Fútbol Beach (cancha auxiliar 1), Olimpia vs. Génesis (cancha auxiliar 2), Atlético San Miguel vs. Garden Club Paraguayo (cancha auxiliar 3).

Los monarcas. En masculino, el campeón de la Etapa 1 fue San Bernardino, mientras Libertad se consagró en las dos siguientes etapas. En femenino, Deportivo Areguá acaparó las dos primeras etapas.