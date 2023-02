Fútbol playa: Nacional, protagonista en la Etapa 3

Los resultados del jueves: Presidente Hayes 2-4 San Antonio; Garden Club Paraguayo 5-7 Villa Elisa;13 de Junio 3-8 Deportivo Luque y Nacional 8 (5)-8 (3) Sportivo Luqueño.

Las puntuaciones por grupos. Grupo A: Libertad 3 puntos, Deportivo Luque 3 y 13 de Junio 0. Grupo B: Nacional 4 (Clasificado), Atlético San Miguel 0 y Sportivo Luqueño 0. Grupo C: Deportivo Areguá 3, San Antonio 3 y Presidente Hayes 0.

Grupo D: San Bernardino FC 3, Villa Elisa 3 y Garden Club Paraguayo 0.

Anoche jugaban al cierre de la edición Libertad vs. 13 de Junio; Atlético San Miguel vs. Sportivo Luqueño; Deportivo Areguá vs. San Antonio y San Bernardino FC vs. Villa Elisa.

Esta tarde desde las 18:00 las personas amantes de esta disciplina podrán observar los partidos definitorios de la Etapa 3 con acceso libre y gratuito.

Recordemos que el campeón de la primera etapa fue San Bernardino tras vencer en la final a Libertad por 5-4. En la Segunda etapa Libertad se tomó la revancha ante el conjunto de la Villa Veraniega al derrotarlo con un contundente 8-3. En femenino, Deportivo Areguá conquistó 2 etapas.