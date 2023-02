Fútbol playa: Surgen semifinalistas de la Superliga 2023

Los juegos varoniles de fútbol playa son: 20:15 Libertad vs. Sportivo Luqueño (Grupo A), Nacional vs. Villa Elisa (B), San Antonio vs. Deportivo Areguá (C). A las 21:30 jugarán San Bernardino FC y 13 de Junio (D).

Mañana serás las semifinales, a las 20:15 y 21:30 en el Estadio Los Pynandi.

Partidos de las chicas: 19:00 San José Fútbol Beach vs. 13 de Junio (Grupo A), Olimpia vs. Garden Club Paraguayo (B) y Génesis vs. Atlético San Miguel (B). Las semifinales serán mañana, a las 18:00 y 19:00.

El domingo se disputarán los partidos por el tercer puesto y la gran final.

Resultados del miércoles. En femenino, Olimpia goleó 9-1 a Génesis, mientras Atlético San Miguel se impuso 5-3 a Garden Club Paraguayo.

En el masculino, Libertad 6-2 Deportivo Luque, Nacional 11-2 Presidente Hayes, San Antonio 6-5 Atlético San Miguel, San Bernardino FC 5-2 Garden Club Paraguayo.