Fútbol playa: Segundo día de competencias de la Superliga en ambas ramas

Los partidos de fútbol playa en la rama varonil son los siguientes:

Lea más: Dos nuevas etapas

20:15 Atlético San Miguel vs. Deportivo Areguá (Grupo C, cancha auxiliar 1), Garden Club Paraguayo vs. 13 de Junio (Grupo D, cancha auxiliar 2), Deportivo Luque vs. Sportivo Luqueño (Grupo A, cancha auxiliar 3).

En último turno, a las 21:30 Presidente Hayes vs. Villa Elisa (Grupo B, cancha auxiliar 1). Las semifinales se disputarán el sábado, a las 20:15 y 21:30, en el Estadio Mundialista Los Pynandi.

Los cruces serán: 1° Serie A vs. 1° Serie B, 1° Serie C vs. 1° Serie D. Las finales serán el domingo, así como el juego por el bronce.

Etapa 3 de las chicas

Las chicas están disputando la Etapa 3 de la Superliga, con estos elencos: Deportivo Areguá, San José Fútbol Beach y 13 de Junio (Grupo A), y Olimpia, Génesis, San Miguel y Garden Club Paraguayo (Grupo B).

Los campeones

Los monarcas de las etapas anteriores son: San Bernardino FC en la Etapa 1, Libertad en la 2 y 3, mientras que Deportivo Areguá se coronó en las dos primeras tandas del femenino. Conforme se desarrollen las etapas grupales, los mejores sumarán puntos para disputar la Superfinal de la competencia.