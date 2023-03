Partida comentada por el GM Zenón Franco de la Ronda 2 del Zonal 2.5 de Asunción, Paraguay

Cristóbal Henríquez (2.624) - Chile

Matías Latorre (2.275) - Paraguay

Defensa Francesa [C02]

Zonal 2.5 Absoluto, Asunción (2), 06.03.2023

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Db6 6.Ad3 Ad7 7.0–0 cxd4 8.Te1 [Esta jugada es una variación sobre la línea más practicada 8.cxd4 Cxd4 9.Cxd4 Dxd4 10.Cc3.] 8...Cge7

9.h4 [Las blancas realizan jugadas útiles y siguen esperando a que las negras tomen en c3 para retomar de caballo.] 9...Tc8 [Hay muchas opciones, como 9...h6, por el momento las negras consideran que no es necesario prevenir el avance h6. Esta útil jugada de desarrollo, que imita la estrategia de espera de las blancas tiene un buen aval, la ha jugado Alexander Grischuk.] 10.h5 [Henríquez estaba en terreno familiar, por haberla jugado muchas veces por Internet, en cambio Latorre consumió mucho tiempo alrededor de estas movidas.] 10...a6 11.Cbd2 [Ya no hay jugadas claramente útiles, por lo que las blancas continúan con su desarrollo.] 11...Cf5 [Henríquez creyó que daba más chances 11...dxc3 12.bxc3 Ca5 13.Tb1 Dc7 y aquí la precisa 14.h6! da juego preferible a las blancas tras 14...gxh6 15.Cf1.] 12.Cb3 dxc3 [Es necesario capturar el peón, buscando compensar el retraso en el desarrollo. No es conveniente 12...Ae7?! porque tras 13.cxd4 no es posible 13...Cfxd4? por 14.Cfxd4 Cxd4 15.Ae3, ganando material, por ej., 15...Ac5 16.Cxc5 Dxc5 17.Dg4.] 13.bxc3 Cce7 [Busca conservar la estructura y de paso mira al peón de c3, pero tomarlo quizás no sea una amenaza seria, porque las negras siguen con su rey en el centro y con piezas descoordinadas. 13...Ae7 es razonable, buscando enrocar, no obstante, luego de 14.Tb1 Dc7?! (14...h6 es mejor.) 15.Axf5 exf5 16.h6 se muestran los defectos de la disposición negra.] 14.Tb1 Dc7 [Henríquez consideró que valía la pena intentar 14...Txc3 15.Dd2 Dc7, buscando chances prácticas, si bien las blancas siguen mejor tras por ej., 16.g4 Ch6 17.Aa3.] 15.Ad2 [Dejando a las negras con el dilema de cómo solucionar su desarrollo. 15.Aa3 es preferido por los módulos, tras 15...Cc6 16.Axf8 Txf8 17.Axf5 exf5 18.Cc5 , tocando b7 y d5, es insostenible para las negras, por ej., 18...Cd8 19.Cxd7 Dxd7 20.Cd4 g6 21.Tb6 y la actividad blanca es decisiva. Tal vez objetivamente 15.Aa3 sea lo mejor, pero lo jugado es más “humano”, es lógico, bueno, y mantiene la tensión.] 15...g6

16.Ch2! [Rumbo a las debilidades creadas en h6 y f6. 16.Cbd4! es la alternativa indicada por los módulos.] 16...Ag7 17.Cg4 Cg8 [No es un retroceso agradable, pero no es fácil encontrar una jugada óptima. 17...0–0? se castiga con 18.Cf6+ Rh8 (18...Axf6 no es mejor, entrega casillas negras vitales, seguiría, por ej., 19.exf6 Cc6 20.Cc5 Cd8 21.Cxd7 Dxd7 22.Axf5! exf5 (22...gxf5 23.Ah6 tocando f8, y con idea de 24.Dd2, es también ganador.) 23.Te7 Dd6 24.Ah6 Dxf6 25.Axf8 Rxf8 26.Td7 ganando.) 19.g4 Ch6 20.Cxd7 Dxd7 21.g5 Chf5 22.h6 ganando.] 18.Cd4 Cfh6 19.Cf6+! [Con la apertura de líneas la debilidad del rey negro es notoria.] 19...Cxf6 20.exf6 Af8 21.Df3 Cg8 22.Ag5 Ah6 23.Ah4 [Manteniendo la tensión. Busca más que 23.Axh6 Cxh6 24.Dxd5 que es también decisivo, no es posible 24...0–0? por 25.Dg5; la clave es que a 24...Cg4 es única, pero ganadora, 25.Cxe6!, mientras que a 24...Dc5 puede seguir 25.Dxc5 Txc5 26.Txb7 con múltiples amenazas y un final ganador.] 23...Df4 [Ahora la posición se derrumba con rapidez. Henríquez creía que era más tenaz 23...Af4 si bien, como señaló, luego de 24.c4! los problemas de las negras son graves, por ej., 24...dxc4 25.Cxe6! (Tras 25.Txb7 Dd6 existe el mismo golpe ganador 26.Cxe6! Axe6 27.Ac2! para 28.Td1.) 25...Axe6 26.hxg6 hxg6 27.Txe6+ fxe6 28.Axg6+ Rd7 29.Td1+ Ad6 30.Ag3 ganando.] 24.Dxd5 Dxh4 25.Cxe6! [Y el mate es inminente.] 25...Cxf6 26.Cg5+ Ae6 27.Txe6+

1–0

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, marzo de 2023