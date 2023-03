Partida comentada por el GM Zenón Franco de la Ronda 5 del Zonal 2.5 de Asunción, Paraguay

En la mesa 1 de la ronda 5, en duelo de argentinas, la WFM Candela Francisco castigó inicialmente un plan erróneo de la WIM María Fernández, aunque luego, en una lucha vibrante, desperdició una gran oportunidad de imponer su ventaja y fue tablas.

Esa es la partida que comentamos al final de la nota, y que puede verse en este visor:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=U7H2px7095z1jU6N2xgZUYFNA1ZZagJil8Dp6Z0FJEToJnhoOPDRCVBvGNjS0DSw

Partida comentada (Ronda 5 del Zonal 2.5, 2023)

Candela Francisco (2.209)

María Fernández (2.218)

Defensa Francesa [C17]

Zonal 2.5 Femenino Asunción (5), 08.03.2023

[Franco,Z]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.Ad2 Ce7 6.a3 Axc3 7.Axc3 b6 8.Dg4 [Dejando claro que la prioridad es el ataque. 8.b4; y 8.Ab5+ Ad7 9.Ad3 evitando el cambio de alfiles, son las alternativas principales, de esta manera había jugado la conductora de las piezas blancas anteriormente.] 8...0–0 9.Cf3 Aa6 10.Axa6 Cxa6 [Las negras consiguieron una posición agradable, se desprendieron de su “alfil malo” y dejaron pasivo, por el momento, al alfil blanco restante.] 11.h4! [El peón se lanza como ariete y de paso se activa a la Th1 del modo más rápido.] 11...Dc7 12.h5 cxd4 [Esta jugada es arriesgada, obliga a defenderse con precisión, pues activa tanto al Cf3 como indirectamente al alfil “dormido” de c3, es verdad que debilita el peón de e5, queda por ver si eso es suficiente. Era preferible 12...h6 donde no es tan de temer 13.Th3 por 13...Tac8 teniendo ...Cf5 como buena defensa de g7, y planeando ...Cb8 para reactivar al caballo vía c6.] 13.Cxd4 h6 [13...Cc5 parecería justificar más el cambio en d4, aunque permitir 14.h6 no es agradable. 13...Dxe5+?? pierde por 14.Ce2 debido al mate en g7.]

14.Th3! Dxe5+ [Esta jugada pierde material, era preferible 14...Rh8 15.Tg3 Tg8, aunque hay ventaja blanca tras por ej., 16.Df4.] 15.Te3! [15.Ce2? permite 15...Dg5 y la casilla e2 está ocupada.] 15...Dg5 16.De2 [Con doble ataque, al Ca6 y amenazando 17.Tg3.] 16...Dxg2 17.Dxa6 Dh1+ 18.Df1 Dxh5 19.Ab4 [Hay muchas posibilidades, las blancas buscan simplificar, la alternativa principal era conservar piezas buscando que su pieza de ventaja se haga notar en el ataque contra el monarca negro.] 19...Tfe8 20.Axe7 Txe7 21.Dh3 [Esta era la idea, el cambio de damas lleva a un final ventajoso, disminuye la superioridad blanca, pero en la práctica es interesante impedir que el rival pueda complicar el juego. No obstante, objetivamente, era más prometedor conservar las damas. 21.f4 para Rd2 y traer la Ta1 al juego es lo señalado por los módulos.] 21...Dxh3 22.Txh3 e5?! [Con bastante menos tiempo que su rival, las negras no se defendieron de la manera más tenaz, esta jugada debilita la estructura negra y el caballo lo puede aprovechar.] 23.Cf5 Te6 24.0–0–0 [24.c3 para Td1 o Td3 era otra idea interesante.] 24...Tf6 25.Tf3 Rh7 [25...d4? no era amenaza, el rey en g8 permite 26.Ce7+ Rh7 (o 26...Rf8 27.Txf6 gxf6 28.Cf5) 27.Txf6 gxf6 28.Rd2 con posición ganadora.] 26.Txd5 Te8 27.Rd2 g5 [Las negras tratan de sacar provecho de su mayoría de peones del ala rey, lo que les da chances prácticas.] 28.Cd4 Txf3 29.Cxf3 f6 30.Td7+ Rg6 31.Txa7 h5 32.Ta6 Tb8 [32...g4 33.Cg1 Tb8 era algo mejor, explotando que el caballo no tiene d2 disponible.] 33.a4! Rf5 [Ya no se puede 33...g4 por 34.a5! gxf3 35.axb6 pr ej., 35...h4 36.c4 h3 37.c5, ganando.] 34.Re3 g4 35.Ch2? [El apuro de tiempo hizo cometer imprecisiones a ambas jugadoras. 35.Cd2! era mejor, manteniendo al caballo activo, por ej., 35...h4 36.Ce4 Rg6 37.a5! bxa5 38.Cxf6 Txb2 39.Cxg4+ Rg5 40.Cxe5 Txc2 41.Txa5 con un final ganado, es solo una muestra, pero se ve que el caballo es protagonista yendo a d2.] 35...h4 36.Ta7 Tc8

37.Th7? [37.c3 era la única manera de continuar con chances de victoria.] 37...g3! [Y toda la ventaja desaparece.] 38.Txh4 [38.Cf3 gxf2 39.Rxf2 Txc2+ no da nada.] 38...gxh2 39.c3 Tc4 40.Txh2

½–½

GM Zenón Franco Ocampos

Asunción, marzo de 2023