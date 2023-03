Agua Marina, entre las mejores

En la tercera edición del Gran Premio Cidade de Pontevedra, una prueba que forma parte de la mejor competición del ciclismo femenino español al ser una de las siete citas de la Copa de España, la compatriota Espínola registró un tiempo de 2h31′58, en los 99 kilómetros de recorrido para ubicarse en el cuarto lugar del certamen que reunió a más de 300 ciclistas.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Agua Marina comentó sus sensaciones en las redes sociales al culminar la exigente prueba con estas palabras: “Las sensaciones van mejorando y aunque me tuve que conformar con un 4to hoy en Pontevedra porque no pude seguir al trío que llegó a meta en el momento del corte, estoy contenta con haber atacado sin miedo a falta de 1 km y es una experiencia que me llevo para el futuro. Ahora ponemos el foco al Campeonato Panamericano y a trabajar en mi disciplina favorita. Espero que todas las implicadas en la caída de hoy estén bien”, finalizó la paraguaya.

La ganadora del certamen fue la gala Cécile Lejeune, quien registó un tiempo de 2h31′33.

La próxima cita de la Copa de España Féminas Cofidis tendrá lugar el 22 de abril en la localidad castellanoleonesa de Villaquilambre.