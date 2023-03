Balonmano: Fiesta Nacional en la terraza del país

Organiza la Federación Amambaiense y la Confederación Paraguaya de Handball (CPH).

Doce seleccionados de tierra adentro, la mitad en cada rama, clasificaron a esta instancia decisiva tras la disputa de la fase eliminatoria del balonmano.

Los grupos

En la rama femenina, los seleccionados están divididos así:

Grupo A: Amambay, Villarrica y Pilar.

Grupo B: Hernandarias, Fernando de la Mora y Santaní.

En masculino:

Grupo A: Santaní, Caaguazú y Pilar.

Grupo B: Amambay, Minga Guazú y Fernando de la Mora.

Programa de la 1ª fase

La programación de hoy se desarrollará de esta manera:

16:00 Fernando de la Mora vs. Hernandarias (Femenino), 18:00 Santaní vs. Caaguazú (Masculino), 20:00 Inauguración, 21:00 Amambay vs. Pilar (F) y 22:30 Amambay vs. Fernando de la Mora (M).

Mañana: 16:00 Santaní vs. Fernando de la Mora (F), 18:00 Pilar vs. Santaní (M), 20:00 Amambay vs. Villarrica (F) y 22:00 Amambay vs. Minga Guazú (M).

Jueves: Pilar vs. Villarrica (F), Minga Guazú vs. Fernando de la Mora (M), Santaní vs. Hernandarias (F) y Pilar vs. Caaguazú (M), en el mismo horario que los juegos previstos para mañana.

Fases posteriores

Las dos siguientes fases serán las semifinales a la que accederán los dos mejores seleccionados de cada grupo. Los partidos están previstos para el viernes.

La última jornada serán las finales, que se disputarán el sábado.

También se disputarán los partidos por el tercer puesto.

En femenino defenderá el título Santaniana, campeona del nacional del año pasado, que se disputó en Ñemby.

En la rama varonil, la campeona 2022 fue la anfitriona Ñembyense, que no consiguió el boleto a esta instancia decisiva.