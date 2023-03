Balonmano: Goles en Amambay

En el primer cotejo de balonmano, en la rama femenina Hernandarias batió por el score de 39 a 25 a Fernando de la Mora.

Luego, Caaguazú consiguió una ajustada victoria de 30 a 28 sobre Santaní, en masculino.

Posteriormente se desarrollaron los actos inaugurales, previo a los dos últimos cotejos de los anfitriones.

En femenino, Amambay medía a Pilar y en la rama varonil los amambaienses recibían a Fernando de la Mora.

La selección santaniana defiende el cetro conquistado el año pasado en la rama femenina. En masculino, el campeón Ñemby no avanzó a esta instancia.

Juegos de hoy. Los partidos previstos para la segunda jornada del Nacional, son los siguientes:

16:00 Santaní vs. Fernando de la Mora (Femenino), 18:00 Pilar vs. Santaní (Masculino), 20:00 Amambay vs. Villarrrica (F) y 22:00 Amambay vs. Minga Guazú (M).

Programa para mañana. Mañana se disputará la última jornada de la fase de grupos.

Los juegos son: 16:00 Pilar vs. Villarrica (F), 18:00 Minga Guazú vs. Fernando de la Mora (M), 20:00 Santaní vs. Hernandarias (F) y 22:00 Pilar vs. Caaguazú (M).

Próximas jornadas. El viernes se disputarán las semifinales del torneo, a las que arribarán las dos mejores selecciones de cada grupo.

Las finales en ambas ramas, y los partidos por el tercer puesto se jugarán el sábado.