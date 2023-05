Hipismo: Gran cita en el Club Hípico

El cierre de inscripciones para el torneo de hipismo será mañana al mediodía, mientras la inspección veterinaria se realizará el viernes, para lo cual deberán estar al día los pasaportes Nacional/FEI y el análisis de anemia infecciosa equina (AIE) no mayor a 60 días.

Lea más: Belén Giménez en la principal

El día viernes también se realizará la reunión técnica y la apertura de áreas de entrenamiento.

Categorías en competencia. Las competencias serán en las categorías Mini Escuela (obstáculos a 0,30 metro); Escuela Menor y Mayor (rangos de 0,60 a 0,90 metro); Children’s Bronce, Children B, Junior D, Amateur B, Senior D (1,00).

También competirán en las categorías Children’s Silver, Children A (1,10); Children’s Gold, Children (1,20); Challenge C, Junior C, Amateur A, Senior C (1,10); Challenge B, Junior B, Amateur, Senior B (1,20); Challenge A, Junior A, Senior A (1,30); Junior y Senior (1,40).

Las justas se desarrollarán en las pistas de geotextil y de arena del Club Hípico Paraguayo (CHP), con el diseño por parte del argentino Iván Tagle.

Presidirá el jurado Aurora Zapatini; miembros Blanca Lila Valdez y Albert Helmann.