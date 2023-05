Baloncesto: Segunda fecha de revanchas

Los juegos de baloncesto previstos para hoy: Atlético Colegiales vs. Félix Pérez Cardozo, Olimpia Kings vs. Deportivo Campoalto, Deportivo San José vs. Sol de América y Colonias Gold vs. Libertad.

Lea más: Félix Pérez tumba a otro grande

* Posiciones. San José es el líder del Apertura con 8 victorias (16 unidades), en condición invicta, seguido por Olimpia Kings con 14 puntos, Colonias Gold y Félix Pérez 13, Libertad 11, Colegiales 10, Campoalto 9 y Sol de América 7.

Los fichajes foráneos

Se anuncian nuevos refuerzos para algunos clubes que siguen apostando al certamen.

El norteamericano Jeremiah Wood, de 38 años, pívot de 2,02 metros llega para las filas del campeón vigente, el Deportivo San José.

Para los Gold se anotan el escolta argentino Franco Vieta (1,91 metro) de 30 años y el pívot brasileño Vinicius Malachías (2,09 metros) de 23 años, que se suman a quienes ya debutaron hace días, los americanos Stephen Osuji y Aseem Luckey.

Los Kings también desean más y conformaría el plantel el escolta/alero americano Thomas Cooper (1,96 metro), que se suma a los foráneos que ya estuvieron jugando con los franjeados.

Los fichajes se pueden realizar hasta el 17 de los corrientes, por lo que se pueden esperar algunas contrataciones más.

Según el reglamento del torneo, Deportivo San José y Olimpia Kings pueden tener hasta dos extranjeros en cancha, mientras para los demás clubes se permiten hasta tres foráneos.