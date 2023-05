Balonmano: Olimpia y Luque debutan en el Sur Centro

Las series del torneo de balonmano. Grupo A: Taubaté y Cascavel de Brasil, Ovalle de Chile y Olimpia;

Grupo B: Pinheiros, Itajaí y Nacional de Brasil, Ferro Carril Oeste de Argentina;

Grupo C: San Fernando de Argentina, Kutral de Chile y Luque.

Luque abrirá el certamen en su enfrentamiento contra Kutral, a las 11:00.

Olimpia jugará a las 13:00 contra Ovalle de Chile.

Los otros partidos de hoy: 15:00 Itajaí vs. Ferro Carril Oeste, 17:00 Taubaté vs. Cascavelense y 19:00 Pinheiros vs. Nacional.

Los siguientes compromisos para los paraguayos:

Mañana: 15:00 Taubaté vs. Olimpia, 17:00 San Fernando vs. Luque.

Jueves: 11:00 Olimpia vs. Cascavelense, libre Luque.

El viernes se disputarán las semifinales, clasificando a esta instancia los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo considerando todos los grupos.

Las reclasificaciones también se jugarán el viernes.

El sábado se jugará la gran final, el partido por el bronce y los partidos posicionales del 5° al 10° puestos.