Primer Campeonato Nacional Infanto Juvenil Impar de ajedrez arranca este viernes en Itauguá

El torneo, que será clasificatorio para quienes representarán a Paraguay en los próximos campeonatos sudamericano y panamericano a celebrarse en Perú, en los últimos meses del presente año.

El evento, que se compondrá de tres jornadas entre el viernes 7 y el domingo 9 de julio, también lleva el nombre de “295 aniversario de la Fundación de Itauguá”. La fecha fundacional de la ciudad es la del 27 de junio de 1728. La organización corre por cuenta del Club de Ajedrez Itauguá, con el apoyo de la comuna local bajo el lema “Mi bandera es el Ñandutí”.

Las categorías habilitadas son Sub 7, Sub 9, Sub, 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 años, razón por la que el campeonato lleva el nombre de “Nacional Infanto Juvenil Impar”.

Los participantes podrán sumar puntos para el escalafón Elo, que es el ránking oficial internacional en este deporte. Trofeos artesanales estarán en disputa. Los mismos son obra del artista aregüeño Del Rosario Barrios.

Para obtener mayores detalles y formalizar las inscripciones, el número de teléfono habilitado por la organización es el 0971 550930.

Autoridades del certamen anunciaron que los jugadores se ubicarán en la pista del escenario deportivo, sector al cual no tendrán acceso padres ni acompañantes, con el objetivo que los menores no se distraigan con el entorno y puedan concentrarse en sus partidas.

Exposición de artesanía

Para entretenimiento de los acompañantes de los competidores, la organización preparó una exhibición de artesanía de la que participarán varios expositores, entre ellos:

1) Tejiendo Arte: de Graciela Amarilla

2) Ñandutí: Tejido más hermoso del mundo de la Prof. Isabel Bordón

3) El Atelier: de Andrea Aguilera

4) Pan de Fe: Productos Artesanales de Laura Riveros

5) Guaviramí: Esculturas en Piedras de Samuel Noguera

6) Porarte: de Rosita Bogado

7) Jasy Mimbi: de Paola Roa

8) Artesanía Angelina: de Angelina Villalba

9) Las Delicias de Gabi: Productos Caseros

10) Alfarería G&D: de Clara Armoa

11) Arte en Madera: del artista Del Rosario Barrios.

Recomendaciones de nutricionista

También estará en la feria la nutricionista Dalia Ovelar, buscando resaltar la importancia de la alimentación saludable para el éxito en este deporte, realizando evaluación nutricional sin ningún costo a todos los participantes y haciendo las recomendaciones básicas que muchos padres y niños pasan por alto. La feria estará abierta los días sábado 8 y domingo 9, desde las 13:00.

Con numerosos apoyos

El evento atrajo el interés de varios auspiciantes, que hacen posible la logística del mismo. Ellos son: Clínica San Rafael, Hotel Olimpo, Luisito Supermercado, Mantra Fotografias, Supermercados Morel hnos., Mr H., Nico Car, Ñanduti Propiedades, Coca-Cola, Piensa, Red Parrot, Restó Colmán, Universidad Ucom, Uninorte Itauguá, Casa Pedrito, Cooperativa El Chorrito, El Rincon de Na Anto, Gráfica Cantero, Norte Visual y Transporte Guerrero.