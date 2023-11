Chicos felices en Inter del SND

Nada menos que 36 equipos participantes tuvo el torneo para jóvenes talentos, impulsado por padres de los chicos que conforman las escuelas deportivas del SND.

El certamen se inició el 6 de octubre y culminó el sábado pasado, en el Complejo SND donde se realizó el acto de clausura, con entrega de trofeos y medallas de reconocimiento a todos los participantes.

La SND tomó en cuenta todos los detalles de organización con el apoyo de autoridades y plantel de colaboradores, con profesores, árbitros profesionales, sumando el arduo trabajo de padres que hicieron posible este primer exitoso evento.

Las categorías habilitadas para la competición fueron las siguientes: Sub 6, Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, con la impresionante cantidad de 423 jugadores participantes.

Participaron también tres escuelas de fútbol invitadas, con los chicos de la vecina Escuela de Fútbol de Nazareth, de María Auxiliadora y del Euro School.

Patente está el compromiso de la SND de fomentar el desarrollo deportivo desde las edades más tempranas, promoviendo además la integración entre los deportistas en formación.