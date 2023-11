Irma Cuevas, leyenda del fútbol guaraní

Nacida en Pirayú el 24 de agosto de 1976, Irma Florentina Cuevas Duarte ya se interesaba por el deporte desde chica: “Desde los cinco años de edad ya me iniciaba con el fútbol al dar mis primeros pasos en este bello deporte… estoy muy agradecida a Dios por darme este don, este talento de poseer las habilidades y destrezas siempre bajo la bendición de mis padres”, así comenzaba su relato la histórica goleadora.

De sus inicios recuerda: “Para mí fue un mundo aparte, un sueño, algo especial donde uno no puede decir si será un hecho o no, pero siempre con la fe en Dios me llevó adelante, además del constante apoyo de mis padres, tanto en lo deportivo como en lo académico, para concretar una carrera profesional”.

“Cuando finalicé mis estudios secundarios, en mi ciudad natal Pirayú, literalmente agarré mis maletas cargadas de sueños y partí hacia la capital, en el año 1997, cuando estaba haciendo el cursillo de ingreso a la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF) recibí la noticia de que habría un torneo experimental de fútbol femenino, que me dejó con mucha alegría y me convencí de que esa era mi gran oportunidad”, rememora Irma Cuevas.

Irma continúa su relato y detalla cómo se fueron dando las condiciones para llegar a la competencia oficial: “Ese año (1997) me presenté en el club Nacional, el resto fue historia, pasé a la selección nacional, también jugué por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), Arkadia Sport Club Alemán (filial Paraguay, en Villa Elisa), además estuve en Guaraní, Nacional-Humaitá y Sportivo Ameliano, donde finalicé mi carrera”.

Camino al éxito

Cuevas tiene un espacio importante en su corazón para la UAA, donde se destacó ampliamente. “Lo mejor de mi carrera deportiva, sin dudas, lo pasé en la UAA, que me abrió muchas puertas y obtuve títulos, fue un gran momento de mi carrera”.

En contrapartida, también habló sobre las dificultades que una deportista atraviesa para lograr el éxito: “Lo que más me costó a lo largo de mi carrera fue todo el trajinar que hacía fuera de lo deportivo. Por ejemplo, cuando entrenaba a la siesta-tarde en el Campus de la UAA y luego iba a estudiar de noche a la facultad, o cuando debíamos entrenar a doble turno por competencias importantes, como la Copa Libertadores, realmente fue un tiempo duro y casi tiro la toalla, porque mi papá con problemas de saud fue hospitalizado y yo debía ir a cuidarle, pese a todo lo que ello significaba”.

También resaltó que sin el apoyo de sus superiores y de la familia no lo hubiera hecho: “Afortunadamente en esa oportunidad tuve los valiosos consejos de Juan Carlos Orihuela, quien se desempeñaba como director deportivo de la UAA, mediante su apoyo pude salir de nuestra complicada situación familiar, y gracias a Dios mi papá pudo salir de ese momento adverso y se recuperó para darme su bendición e ir a la competencia más importante en Brasil”.

Qué es el fútbol en la vida de Irma. “El fútbol es maravilloso, me lo dio todo, entre alegrías y tristezas, conocí a personas de gran importancia, además de varias amistades, también logré mediante ellos títulos, Copa Libertadores y medallas, además de trofeo como máxima goleadora”. Sobre su paso por la Albirroja, la artillera comentó:

“Para mí es realmente un honor haber vestido los colores de la selección paraguaya, al colocarme la Albirroja chemopirimba (escalofrío, piel de gallina), dejé todo en las batallas al representar a mi querido Paraguay”.

Sobre la realidad del fútbol femenino en nuestro país dice: “Lo más difícil de mantener en nuestro medio, y hablo del fútbol femenino actual, es –sin dudas– la falta de disciplina, veo que muchas chicas solo quieren divertirse y no llegar a tener ese profesionalismo; es clave cumplir con todas las condiciones que debe tener un atleta, alimentación, entrenamiento y descanso, eso cuesta mucho actualmente. Además, otra cosa que se debe contar es con el apoyo incondicional de la familia, que a partir de ese pilar de base se puede afrontar muchos desafíos, no digo que no se pueda con eso, pero es importante para cualquier carrera”.

Fuera de lo que fue su profesión como futbolista, Irma es licenciada en Deportes, y recibida como profesora de Educación Física y técnica de fútbol por la ENEF y nos cuenta su día a día: “Actualmente, me desempeño como profesora de Educación Física tanto de escuela como colegio, eso me lleva tiempo por las mañanas; en cuanto a las tardes, entreno a chicos, chicas y adolescentes en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), eso es lo que hago básicamente entre semana, y los fines de semana me tomo un espacio para ir hasta Pirayú a visitar a mis seres queridos”.

Le preguntamos si a lo largo de su carrera tuvo una imagen de trascendencia o un referente, y nos comentó sobre su exentrenador Cristóbal Maldonado, quien falleció en 2019: “Todos los técnicos a los que tuve fueron muy buenos, excelentes, pero del que siempre me acuerdo es de Cristóbal Maldonado; él, además de lo estrictamente táctico, era como un padre para nosotras; en ese momento yo no veía esa diferencia, pero ahora de grande y también estar en ese lugar lo entiendo todo, era una persona excepcional en quien podías confiar. También me doy cuenta ahora de que es fundamental contar con la psicología, es algo que todos los clubes deben tener, gracias a Cristóbal descubrí eso”.

Y hablando de referentes, Irma también contó que siempre admiró a José Saturnino Cardozo, el Pepe, quien fue goleador de la Albirroja: “Para mí, el Pepe Cardozo fue uno de los mejores delanteros que tuvimos, siempre trataba de imitar sus jugadas, ya que era distinto, le gusta jugar de espaldas al arco como a mí, eso me encanta, recibir enel área y tratar de definir”.

Y en cuanto a la referencia femenina, habla de la histórica brasileña Marta: “Creo que Marta es una de las mejores en nuestro fútbol, mediante ella muchas chicas se metieron al fútbol, sin dudas que es una referencia importante en el mundo y más en nuestro continente”.

Actualmente contamos con muchas chicas que hacen sus carreras en el exterior, tanto en potencias de Sudamérica como en Europa, y referente a ello Irma da su punto de vista: “Al ver a las chicas paraguayas ir y triunfar en ligas importantes del mundo me da una sensación de orgullo por ellas, porque no es fácil y felicito el compromiso que tomaron y la responsabilidad, que como recalqué anteriormente, es más fácil asumir este tipo de desafíos si se cuenta con el apoyo familiar; desde mi punto de vista es muy importante. Deseo para ellas el mejor de los éxitos y que sigan adelante como las campeonas que son”.

Sobre su mensaje para las mujeres que abrazan este deporte, la leyenda comentó: “Que tengan en cuenta siempre la disciplina, que consta de entrenamiento, compromiso, responsabilidad, además de sostener una buena alimentación acompañada de un buen descanso y buscar apoyo con los que consideres importantes; de seguir con ello aseguro que se llegará a lo más alto”.

Trayectoria de Irma Cuevas

Del 22-10-1997 al 1-7-2003 en Nacional.

1997 campeón

1999 vicecampeón.

2000 campeón.

Del 1-7-2003 al 26-4-2013 en Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

2004 campeón.

2005 campeón.

2006 campeón.

2007 vicecampeón.

2008 campeón.

2009 campeón y participó en el primer campeonato de la Copa Libertadores Femenina, saliendo vice campeón.

2010 campeón, y tercer puesto en la Libertadores Femenina.

2011 campeón, y tercer puesto en la Libertadores Femenina.

2012 campeón y tercer puesto en la Libertadores Femenina.

Del 26-04-2013 al 31-12-2013 en Arkadia Sport Club Alemán.

Egresada en Licenciatura en Ciencias del Deporte y Directora en Técnico Superior.

Del 1-1-2014 al 19-4-2017 en Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

Del 2017 al 2019 en el club Guaraní.

Llegó a los 600 goles en su carrera.

En el 2020 en el Sportivo Ameliano.

En el 2021 con Nacional/Humaitá.

En el 2022 fue campeona Copa Institucional, en la Secretaría Nacional de Deporte (SND).

En el 2023 en el Sportivo Ameliano, también como DT y su despedida en su carrera como jugadora profesional finalizando con 639 goles, marcó hasta en su partido de despedida.

