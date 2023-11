Golf: Paraguayas, en un día nublado

El certamen se disputa en el Pilar Golf de la ciudad argentina, del mismo nombre, en el Gran Buenos Aires.

Lea más: Erich Fortlage segundo en el Nacional de Pilar

Giovanna fue la de mejor rendimiento entre las dos, culminando en el puesto 32°, con 74 golpes, 2 sobre el par de cancha.

Por su parte, Fiorella quedó en la última ubicación del lote de féminas amateur, con 82 golpes, +10 a lo largo de los 18 hoyos.

Siguiendo la racha que la llevó a ganar el Nacional por Golpes la semana pasada, en Pilar, la argentina María Olivero finalizó el primer día con impresionantes 65 golpes, -7 de cancha. La siguió su compatriota Ela Anacona, con 67; y Emily Odwin (Barbados), con 70.

La campeona del torneo jugará el Mayors 2024 Pro, que incluye: The Chevron Championship, en The Club at Carlton Woods, EE.UU.; The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia; y el AIG Women’s Open, en St. Andrews, Escocia.