Mundial de Pádel Juvenil: Gran remontada y a semifinales

En el primer encuentro de la Sub 14, Alejandro López y Donato Serna lucharon bastante frente a la dupla mexicana, pero cedieron por 5/7 y 3/6.

En el segundo punto en disputa (Sub 16), Mariano González y Facundo Dehnike igualaron el marcador gracias a un estupendo nivel y cerrando el partido por 6/3 y 6/1. La definición de la serie estuvo a cargo de la Sub 18, con Sebastián Rodríguez y Adrián Miranda, quienes volvieron a demostrar el excelente nivel del pádel nacional, consumando un sensacional triunfo contra los mexicanos por 6/2 y 6/2.

Paraguay, defensor del título mundial, buscará hoy su pase a la final cuando se enfrente a su similar de Suecia, que en la víspera superó a Francia por 2-1. El juego está programado en el court central de la SND Arena, a partir de las 17:00.

Lea más: Mundial de Pádel Juvenil: Paraguay supera a Brasil

En damas, nuestras representantes tuvieron una muy buena jornada al derrotar con contundencia a Estados Unidos por el global de 3-0, con los siguientes parciales: 6/1 y 6/1 (Sub 14), 6/0 y 6/0 (Sub 16) y 6/2 y 6/2 (Sub 18). Hoy mide a Uruguay.