Fútbol de salón: La selección visita Mburuvicha Róga

Encabezó la delegación nacional el titular de la Asociación Mundial de Futsal y presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón Ríos.

Lea más: Ovetenses vibran con el Campeonato Nacional C9

Los dirigidos por Andrés “Paté” Bogado, para la cita mundial, son: Éver Almirón y Albert Meza (porteros); Rodolfo Román, Iván Delfino, Rolando y Cristian Ascona, Julio Rodas, Daniel Benítez, Diego Flores, Héctor Hellman, José Gil Melgarejo y Alejandro Núñez.

El seleccionado practica desde el pasado 10 de octubre y tuvo varios amistosos para ir afinando el quinteto titular.

Paraguay integra el Grupo B del mundial, junto a Venezuela, Australia y Estados Unidos.

Mientras la selección paraguaya ostenta tres títulos (1988, 2003, 2007), Venezuela conquistó el cetro en 1997. El selecto grupo de campeones mundiales lo completan Colombia con 3 títulos (2000, 2011, 2015), Brasil 2 (1982, 1985), Argentina 2 (1994, 2019) y Portugal 1 (1991).

Nacional C9

Hoy se disputará el “mata-mata” del Campeonato Nacional C9 (2014) de Fútbol de Salón “Coronel Oviedo 2023″.

Anoche jugaban por la última fecha de grupos y buscando el pase a octavos: Cambyretá vs. Presidente Franco, Ayolas vs. Concepción, Ovetense vs. Roque Alonso e Ypacaraí vs. Villarrica.