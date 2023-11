Inconsistencias en el caso Prono: No competía, pero seguía con la beca

El pasado 26 de octubre, Prono, quien fue suspendido por cuatro años por el Tribunal de Antidopaje del Paraguay tras negarse a una recogida de muestras, siguió en la lista de becados de la SND como atleta de élite en los meses posteriores a su supuesto retiro, como lo manifestó en el acta, que dice: “Yo ya me había retirado del deporte profesional tras los Juegos Odesur.

Lea más: Prono, sancionado por cuatro años

Yo le avisé a mi presidente. En febrero por ahí yo ya me di de baja, ya no estaba entrenando para eso. Lo que yo fallé es que no avisé formalmente mi retiro… tengo mensajes de WhatsApp y demás cosas donde yo anuncio mi retiro, pero no es nada formal”, alegó el deportista en la audiencia justa del Tribunal de Disciplina de la ONAD.

El retiro era una opción

Juan Carlos Orihuela, presidente de la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos, manifestó ayer a ABC que nunca se informó a la SND sobre el “retiro” de Prono porque solamente era una “opción”, no un hecho concreto. La Federación seguía apostanto a su talento y quería que fuese parte de la delegación que fue a Santiago en los Panamericanos en vista a que nunca llegó un documento oficial de parte del atleta sobre su retiro, por ello nunca se informó al Comité de Alto Rendimiento, que designa a los deportistas becados sobre su salida del profesionalismo.

Los Juegos Odesur finalizaron el 15 de octubre de 2022, sin embargo, Prono siguió cobrando la suma G. 6.000.000 (por mes) en noviembre y diciembre (2022), cuando compitió por última vez en el Mundial de Australia-Melbourne. En enero, febrero (mes que se da de baja, pero de forma informal), marzo, abril, mayo y junio (2023) siguió entrenando, pero sin competir, como sí lo hicieron sus compañeros de equipo (Luana Alonso, Matheo Mateos, Matías López y los hermanos Hockin –Charles y Benjamín–) que fueron a los Panamericanos.

Privó a otros atletas

Lo que más se le cuestiona al nadador es que, al no informar como corresponde su retiro, privó a otros atletas a aspirar la beca de la categoría C que él poseía, para así poder prepararse y competir por el país, y se pueden citar a varios que no fueron contemplados este año por el recorte de Presupuesto para Deportes que hubo de parte de la Presidencia.

Este año la SND sufrió un recorte significativo, lo que implicó todo un desafío para el Comité de Alto Rendimiento para designar a los atletas becados, incluso se dio una polémica en el atletismo, cuando el relevo 4x100 quedó fuera de la nómina, que tras revisiones nuevamente fueron incluidos.

Aclaración de autoridades

En contacto con Bruno Zubizarreta, jefe de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, aseguró que Prono devolvió el dinero del mes de julio y que ya no hay problemas de parte del ente gubernamental hacia el atleta ni del deportista hacia la institución, por lo que ya no queda nada por reclamar.

Por su parte, César “Tigre” Ramírez, ministro de Deportes, contó que recibió la nota de renuncia de Prono el 29 de agosto del presente año, apenas 12 días después de su asumir el cargo, por lo que gran parte de la inconsistencia recae en la administración pasada, encabezada por Diego Galeano Harrison.

También recurrimos a Camilo Pérez, actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP), quien dijo que el nadador no le debe nada a la institución y agregó que un deportista se puede retirar cuando desee, ya que no afecta las decisiones del COP al respecto.