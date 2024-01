A fondo con Gabi Vargas, una campeona dedicada a enseñar

Sobre la reciente conquista, que la clasificó a las olimpiadas de este año en Budapest (capital de Hungría) en setiembre, comentó que fue sorpresa culminar en lo más alto del podio.

“Ganar el torneo fue inesperado porque este año solo jugué cuatro torneos que es poquísimo para una deportista de alto rendimiento, pero fue más que nada porque me enfoqué en mi academia ya que contamos con muchos alumnos que están al nivel competitivo que van a torneos sudamericanos, panamericanos e inclusive mundiales”.

A continuación, mencionó: “Solo quería jugar el torneo absoluto para entrar en ritmo para el nacional, y eso fue en noviembre en Estados Unidos por una invitación que tuve, comencé bien el certamen, pero para la segunda ronda contraje covid-19, y tuve que abandonar. Me piché y estaba molesta porque entré a ese torneo ni siquiera para ganar porque sabía que mi realidad era otra en comparación con los demás competidores, es como que yo quería jugar y el destino me decía que no.

“Tampoco pude prepararme para el femenino ya que la cabeza no me daba, y este torneo en particular que la Federación cambió las reglas es que ahora para integrar el equipo olímpico sea de varones, el absoluto que también puede jugar una mujer y el torneo femenino tenes que ganarte tu lugar saliendo entre las tres primeras y luego hay dos oportunidades más para completar los cinco por lado”, aclaró la ocho veces campeona nacional.

Vargas junto a su marido Ricardo Kropff dirigen la Academia de Ajedrez Bobby Fischer donde proyectan el trabajo exitoso con los niños: “Tanto mi marido como yo nos enfocamos netamente en que el alumno de la academia progrese y suba su nivel en este deporte, hace poco a inicio de diciembre, estuve con una delegación de 40 chicos en Brasil, en el que se trajeron varias medallas, entre ellas dos de oro” .

“Me sorprende ver el entusiasmo de los chicos, pero más aún el de los padres que acompañan todo el proceso incluso hay padres que les crean páginas a sus hijos para publicar sus resultados y eso sirve también para atraer auspiciantes y demás”, acotó.

“El diario que más sigue el ajedrez es ABC Color, por ello estoy muy agradecida”, finalizó.