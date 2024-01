Copa del Mundo de Hockey: Por el honor, contra las anfitrionas

Hoy se despedirá del certamen de hockey enfrentando al combinado anfitrión, para conocer su ubicación final en el evento en tierras asiáticas.

Lea más: Derrotas en Omán

Resultados de ayer. En fase de grupo, Paraguay fue derrotado ayer por 2 a 1 por Nueva Zelanda, perdiendo posibilidad de ingresar a la fase de cuartos de final.

Luego, en el primero de los juegos posicionales, para ubicaciones del 9° al 16° puestos, cayó por 3-0 contra Estados Unidos.

Adiós contra Omán. En el partido de hoy, Las Aguará intentarán salvar el honor, enfrentando a las dueñas de casa.

Del mundial participan 16 seleccionados, que inicialmente fueron divididos en cuatro grupos.

Las Aguará debutaron con derrota de 10-1 contra Uruguay, luego cayeron 4-3 contra Tailandia en el Grupo D.

El mundial “5s” es el formato reducido del hockey. También se disputa en forma paralela el mundial en la rama masculina.

Cuartos en femenino. Los juegos de la fase de cuartos de final son los siguientes: Países Bajos vs. Ucrania, Uruguay vs. Polonia, Sudáfrica vs. Malasia e India vs. Nueva Zelanda.