Sudamericano de Squash: Histórica conquista en Brasil

Una estupenda cosecha de la delegación albirroja, que conquistó 4 medallas sudamericanas, dos de Plata y dos de bronce.

En la sub 17, Fiorella Gatti (medalla de plata); en la sub 13 Gabriel Subeldía (plata); en la sub 15 Nicole Krauch (bronce), y Equipos Femenino, de Fiorella y Nicole (bronce).

Fiorella Gatti se llevó plata de la Sub 17 al caer con Laura Silva de Brasil por 0-3. Giuliana Cino es Vicecampeona de la Sub-15 Llave “B”. Por su parte, Subeldía es plata en la Sub-13 tras caer en su partido final por 0-3.

En equipos masculinos, Paraguay cayó en la serie por 0-2 frente a Bolivia. En el caso de Equipos Femenino es la primera vez que Paraguay obtiene el podio desde que se instauró este sistema de juego.