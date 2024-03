Ajedrez por Zenón Franco: Abdusattorov vence en Praga

El uzbeco Nodirbek Abdusattorov (2.744), se impuso en el torneo principal, de Categoría 19 (2.711 de Elo promedio), que a la vez fue el más fuerte de todos los disputados en Praga hasta la fecha.

Abdusattorov hizo 6½ puntos sobre 9, con una rating performance de 2.873 puntos, Abdusattorov ganó 15.1 puntos de Elo y en la próxima lista subirá, muy posiblemente, al cuarto lugar en el mundo.

Le siguieron Praggnanandhaa Rameshbabu (IND, 2.747), Thai Dai Van Nguyen (CZE, 2.630) y Parham Maghsoodloo (IRI, 2.715), con 5 puntos, más atrás quedaron 5º/7º Gukesh D. (IND, 2.743), Richard Rapport (ROU, 2.717) y David Navara (CZE, 2.667), 4½, 8º/9º Mateusz Bartel (POL, 2.660) y Vincent Keymer (GER, 2.738), 3½ y 10º Vidit Gujrathi (IND, 2.747), con 3 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres jugadores indios, Praggnanandhaa, Gukesh y Vidit disputarán el Torneo de Candidatos a partir del 5 de abril.

El vencedor

Nodirbek Abdusattorov de 19 años, fue el impresionante ganador del torneo, jugando con ambición cada partida y con buenas producciones.

Este es, hasta ahora, el triunfo más importante de Abdusattorov, que no participará en el próximo Torneo Candidatos, pero no es arriesgado aseverar que estará en los siguientes y que será un rival importante ante el predominio indio que parece avecinarse.

Abdusattorov comentó al respecto: “Siento que este no es mi ciclo, no lamento no jugar el Candidatos este año. Creo que no estoy todavía a ese nivel. Tendré más tiempo hasta el próximo ciclo y ganaré más experiencia. Espero estar listo para el próximo torneo”.

Grupo Challengers

En el grupo Challengers, de categoría 12 (2.546 de Elo promedio), se impuso el MI turco Ediz Gurel de 15 años, que logró norma de y título de GM, hizo 6½ puntos sobre 9, el español Jaime Santos Latasa (2.612) terminó segundo, en una muy buena actuación, con 6 puntos, Erwin L´Ami (NED, 2.636) y Abhimanyu Mishra (USA, 2,627) compartieron el tercer lugar con 5½ puntos.

Desarrollo del torneo Masters

Rondas 1 a 5

Hubo tres vencedores en la primera ronda, Abdusattorov derrotó a Thai Dai Van Nguyen, Maghsoodloo venció a Bartel y Praggnanandhaa le ganó a Keymer.

Rameshbabu Praggnanandhaa

Vincent Keymer

Praga (1), 27.02.2024

Aquí las blancas jugaron 13.Cxg5, que es un típico sacrificio por compensación a largo plazo, pero no fue una improvisación del momento, sino que ambos estaban en su preparación, que, llamativamente, había llegado hasta la jugada 24.

La posición es muy compleja, las blancas se impusieron tras jugar mucho mejor que su rival. Aquí puede verse su desarrollo:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=tJSbWqKRymSaj9T6zccfgs38697SrU99ZjELu+ifY54lKcMahVG9kq8ld0+RLLcW

En la ronda 2 el joven Praggnanandhaa cayó ante Maghsoodloo y acabó así su racha de 47 partidas a ritmo clásico sin conocer la derrota. El otro vencedor de la jornada fue Gukesh, que derrotó a Thai Dai Van Nguyen.

Maghsoodloo era el único líder con 2 puntos, seguido de Gukesh y Abdusattorov con 1½ puntos. Maghsoodloo comentó que tras su mal resultado en Wijk aan Zee (4½ puntos sobre 13), pasó de 7 a 10 horas entrenando diariamente.

En la ronda 3 Abdusattorov venció a Navara y, con 2½ puntos, pasó a compartir el primer lugar con Maghsoodloo, que empató con Keymer, mientras que Gukesh y Rapport les seguían con 2 puntos.

Tras perder sus dos primeras partidas, el checo de 22 años Thai Dai Van Nguyen (hijo de un hombre de negocios vietnamita, aunque nacido en Chequia), derrotó a Bartel.

En la otra partida decidida Rapport venció a Praggnanandhaa luego de que el joven indio desperdiciara una posición ganadora.

“Lo superé en toda la partida, y estaba calculando realmente bien. Me bloqueé durante cinco minutos, y la partida se acabó. No ocurre a menudo, por lo que, ¡no debo estar muy preocupado por ello!”, comentó el joven indio de 18 años sobre esta derrota.

Todas las partidas de la ronda 4 terminaron en tablas, por lo que las posiciones no variaron, en la quinta ronda el uzbeko Abdusattorov, se colocó como único puntero, con 4 puntos, al derrotar a Bartel, le seguía Maghsoodloo con 3½, que salvó una posición muy mala ante Rapport, este iba tercero con 3 puntos.

En las otras dos partidas decididas Gukesh perdió una posición muy ventajosa, o ganadora, ante Navara, mientras que Praggnanandhaa derrotó a Vidit.

Abdusattorov estaba muy satisfecho con su victoria, “Fue muy bien desde la apertura, fue una partida muy, muy cristalina”. Esa es la partida que veremos comentada.

Rondas 6 a 9

Tras el día de descanso se definieron cuatro de las cinco partidas de la sexta ronda, lo más destacado fue la derrota del líder Abdusattorov ante Praggnanandhaa.

Abdusattorov comentó, “Creo que el ajedrez clásico es el ideal para Pragg - ¡te truquea al final, cuando tienes poco tiempo! No estoy decepcionado, fue una partida normal”.

No obstante, con 4 puntos sobre 6, Abdusattorov seguía liderando el torneo, seguido de tres escoltas con 3½ puntos: Maghsoodloo, Praggnanandhaa y Rapport.

Maghsoodloo sufrió su primera derrota ante Thai Dai Van Nguyen, que en esa ronda llegó al 50 %, el checo jugó muy bien, y tras la partida comentó: “Normalmente se me conoce por victorias posicionales y hoy fue en un estilo completamente diferente”.

Bartel logró su primer triunfo en el torneo, ante Gukesh, mientras que la derrota más dramática correspondió a Vidit ante Keymer, que también consiguió su primera victoria.

Gujrathi Vidit

Vincent Keymer

Praga, (6), 04.03.2024

Vidit tiene ventaja decisiva, las negras jugaron 32…Te7, se podía seguir 33.Dc1 o 33.Da1, pero, con 16 minutos disponibles, Vidit perdió el sentido del peligro, jugó 33.Ab4??, tras 33…Th7!, que era la idea, las negras ganan; el peón de d3 impide defenderse, de no existir, la dama podría escaparse, y ganar, siguió 34.Rf2 Th1 0–1

En la séptima ronda Abdusattorov volvió a ganar, a Keymer, con autoridad, y con 5 puntos sobre 7, mantuvo su ventaja de medio punto, ahora sobre un solo perseguidor, Maghsoodloo, que derrotó a Vidit, quien cosechó su tercera derrota consecutiva.

En la otra partida decidida, Thai Dai Van Nguyen venció a Rapport y, con 4 puntos, y ascendió al tercer lugar, compartido con Praggnanandhaa.

En la penúltima ronda Abdusattorov dio el golpe definitivo al derrotar a su perseguidor Maghsoodloo y ganó el torneo con una ronda de anticipación al sacar un punto y medio de ventaja sobre Maghsoodloo, Thai Dai Van Nguyen y Praggnanandhaa.

Veamos el desenlace de la partida decisiva.

Nodirbek Abdusattorov

Parham Maghsoodloo

Praga (8), 06.03.2024

Fue una lucha tremenda, donde pudo pasar de todo, con ambos contendientes buscando la victoria; tras muchas complicaciones se llegó a este atípico final donde el resultado lógico es el de tablas, pero las negras se equivocaron.

Este fue el desarrollo de la fase final de la partida: https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=bpT9h9ITOhKZ1IGvPRc8w7kT0SMk78y4u7cpmniJwNQaI/0IgmursTQfnXQvE8pM

Contrariamente a lo más frecuente, la última ronda fue muy luchada, no hubo partidas cortas, aunque todas finalizaron en empate; Abdusattorov entabló con Rapport.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 13 de marzo de 2024